भारत माता की जय हमारी विचारधारा : त्र्यंबक

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प्रदेश नेतृत्व ने त्र्यंबक तिवारी को जिला प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। जिले में पहली बार पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह उनका स्वागत किया। बैठक में उन्होंने कहा कि भाजपा केवल राजनीतिक दल नहीं, बल्कि विचार, संस्कार और संगठन की यात्रा है। इसकी सबसे बड़ी ताकत कार्यकर्ता हैं।उन्होंने कहा कि भारत माता की जय केवल नारा नहीं, बल्कि हमारी विचारधारा है। संगठन की नींव कार्यकर्ता जमीन पर मजबूत करता है। कार्यकर्ता को जरूरतमंद की आवाज बनकर संगठन के विचारों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए।इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा और एमएलसी डॉ. प्रज्ञा त्रिपाठी ने भी संबोधित किया। बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष शंकर दयाल पांडेय, संजय कैराती पटेल, महेश मिश्रा, उदय प्रकाश त्रिपाठी, अवधेश पांडेय, दिवाकर शुक्ला, अरुण पांडेय, डॉ. प्रतिमा वर्मा, माधुरी सिंह त्रिपाठी, पूजा पांडेय समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।