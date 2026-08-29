Shravasti News: शराब व दो चाकू के साथ तीन गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sat, 29 Aug 2026 11:13 PM IST
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श्रावस्ती। नवीन मॉडर्न पुलिस ने बृहस्पतिवार रात अभियान चलाकर तीन लोगों को 10 लीटर कच्ची शराब व दो चाकू के साथ गिरफ्तार किया। सीओ इकौना आलोक कुमार सिंह ने बताया कि नवीन मॉडर्न पुलिस ने गुप्त सूचना पर परशुरामपुर निवासी रामकरन राजभर को एक चाकू के साथ गिरफ्तार किया। वहीं, गश्त के दौरान गोंडा जिले के रनियापुर रेहरवा निवासी वाहिद को एक चाकू व गोंडा के नरहरिया निवासी अशफाक को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। तीनों पर विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया।
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