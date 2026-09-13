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Shravasti News: भगवामय हुई श्रावस्ती, गूंजा हर हर महादेव

Sun, 13 Sep 2026 11:42 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sun, 13 Sep 2026 11:42 PM IST
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Shravasti bathed in saffron hues; chants of 'Har Har Mahadev' echoed through the air.
कलश में जल लेकर जाता कावड़िया।
श्रावस्ती। जिले में सोमवार को हरितालिका तीज पर्व मनाया जाएगा। पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। वहीं, भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों के जत्थे विभिन्न शिवालयों की ओर रवाना हो रहे हैं। कांवड़ियों की आवाजाही से गांव, सड़क और नदी घाट भगवा रंग में रंगे नजर आ रहे हैं।
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हरितालिका तीज पर महिलाएं परिवार की सुख-समृद्धि के लिए निरजला व्रत रखती हैं। वहीं, श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ यात्रा करते हैं। सिरसिया क्षेत्र स्थित पांडवकालीन बाबा विभूतिनाथ मंदिर और कटरा क्षेत्र के पांडवकालीन बनीनाथ महादेव मंदिर में सोमवार को कांवड़िए जलाभिषेक करेंगे। रविवार सुबह से ही नदी घाटों, सरोवरों और मंदिरों के जलस्रोतों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद कांवड़ियों ने जल उठाया और बोल बम के जयकारों के साथ गंतव्य की ओर रवाना हुए।
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डीजे की धुन पर शिवभक्ति में डूबे कांवड़ियों के जत्थों में युवाओं के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। कोई कलश में जल लेकर चल रहा था तो कोई पीठ पर डाक कांवड़ लेकर जाता नजर आया। पूरे मार्ग पर हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंजते रहे।
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कांवड़ियों के लिए लगाए गए विभिन्न स्टॉल
कांवड़ियों की सेवा के लिए श्रद्धालुओं ने जगह-जगह स्टॉल लगाए हैं। इनमें पूड़ी-छोला, हलवा, पानी, बिस्कुट और फल वितरित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी मंदिर परिसर में कांवड़ियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई है।

कलश में जल लेकर जाता कावड़िया।

कलश में जल लेकर जाता कावड़िया।

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