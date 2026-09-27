Shravasti News: 72 घंटे में दें फसल नुकसान की सूचना
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sun, 27 Sep 2026 12:47 AM IST
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श्रावस्ती। जिला कृषि अधिकारी उमेश गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के 25,590 किसानों ने धान, मक्का, अरहर और केला की फसल का बीमा कराया है। इन दिनों तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। इससे फसलों को नुकसान की आशंका है। किसान फसल क्षति की सूचना 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 14447 पर दर्ज कराएं। शिकायत के बाद डीएम के निर्देशन में गठित टीम फसल नुकसान का सर्वे करेगी। इसके आधार पर किसानों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
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