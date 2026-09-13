वर्षावास में एक ही स्थान पर रहकर करें पूजा : भिक्षु
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sun, 13 Sep 2026 11:26 PM IST
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कटरा। बौद्ध सांस्कृतिक महासभा बुद्ध विहार में रविवार को लद्दाख के बौद्ध अनुयायियों ने वर्षावास की पूजा की। इस दौरान बौद्ध भिक्षु जलछन लामा ने कहा कि भगवान बुद्ध ने अनुयायियों को सीख दी है कि वर्षावास के दौरान कम से कम यात्रा करें। इससे उन्हें ध्यान व पूजा अर्चना का अधिक समय तो मिलेगा ही। साथ ही उनकी ओर से किसी जीव को कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपना सारा समय लोगों की भलाई और तपस्या में लगाना चाहिए। इससे बचने के लिए तीन माह वर्षावास व्यतीत किया जाता है।
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