Shravasti News: साइबर ठगी होने पर दर्ज कराएं ऑनलाइन शिकायत

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उन्होंने कहा कि मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग बढ़ने के साथ साइबर ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं। इससे बचने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। किसी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी और बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें। फर्जी फोन कॉल से सावधान रहें और संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें।आरक्षियों ने बताया कि साइबर ठगी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं। इससे पुलिस ठगी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और पीड़ित की धनराशि वापस दिलाने में मदद कर सकती है। कार्यक्रम में महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर 1090, 112, 181 और 1098 की भी जानकारी दी गई।