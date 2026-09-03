Shravasti News: जन्माष्टमी की धूम, बाजारों में खाट का नया चलन

श्रावस्ती। जन्माष्टमी त्योहार को लेकर जिले के बाजारों में विशेष रौनक दिख रही है। मंदिरों व घरों में डोल सजाने का काम तेजी से चल रहा है। दुकानों पर श्री कृष्ण व राधा के रंग-बिरंगे परिधान बिक रहे हैं। लोग भगवान लड्डू गोपाल के लिए झूले, पालने, माला व मुकुट खरीद रहे हैं। इस बार बाजार में विभिन्न धातुओं से बनी खाट लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी है। इन खाटों में सूत, रेशम व अन्य डोरियों की खूबसूरत बुनाई की गई है। व्यवसायी प्रमोद गुप्ता ने बताया कि खाट का यह नया चलन शुरू हुआ है। भक्त श्री कृष्ण के लिए मोर पंख और मोतियों से बने मुकुट व माला भी खरीद रहे हैं। किराने की दुकानों पर प्रसाद के लिए रामदाना, मिश्री, चीनी, सोंठ, गुड़ और मेवा खरीदने वालों की भीड़ है।

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