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कटरा। बौद्ध तपोस्थली श्रावस्ती में शुक्रवार को वियतनाम के अनुयायियों का 40 सदस्यीय दल पहुंचा। बौद्ध भिक्षु देवानंद के नेतृत्व में सभी ने पारंपरिक तरीके से बोधि वृक्ष का दर्शन-पूजन किया। इस दौरान बौद्ध सभा का आयोजन भी हुआ। सभा में भिक्षु देवानंद ने कहा कि मानव का स्वभाव ही अपने आप में धर्म है। धर्म के नाम पर मान्यताओं को ओढ़ने या ढोने की जरूरत नहीं है। लोगों को अपने सोच को मानने के बजाय जानने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बुद्ध ने अंधविश्वास और पोंगापंथी के स्थान पर मानवता के बीच विज्ञान को स्थापित किया। धर्म को विज्ञान से जोड़कर बुद्ध ने इसे अंधभक्ति से ऊपर उठाया और सतत खोज का विषय बनाया।