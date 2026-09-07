Shravasti News: गांव में पहुंची स्वास्थ्य टीम, शुरू हुआ इलाज

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खबर का संज्ञान लेकर सोमवार को मल्हीपुर सीएचसी की टीम गांव पहुंची। टीम ने बुखार से पीड़ित बच्चों का इलाज शुरू किया। ननकुन्ने की पुत्री सकूना की बृहस्पतिवार देर रात मौत हो गई थी। गांव में 18 बच्चे अभी भी बुखार से ग्रस्त हैं। शिविर में कुल 50 बच्चों को दवा वितरित की गई। साथ ही 32 लोगों की जांच भी की गई।सीएचसी अधीक्षक रविंद्र सोनकर ने ग्रामीणों से अपने आसपास सफाई रखने को कहा। मच्छरों को पनपने न देने और जलभराव रोकने की सलाह दी। ग्रामीणों को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान एएनएम मिथिलेश वर्मा, एलटी ओमप्रकाश, फार्मासिस्ट परिपूर्णा नंद जायसवाल और डीआरए भारत सिंह सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।