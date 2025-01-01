Shravasti News: बुजुर्गों को वितरित किया फल
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:35 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:35 AM IST
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श्रावस्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर मंगलवार को पूर्व सांसद व जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा भिनगा स्थित वृद्धाश्रम पहुंचे। उन्होंने सभी वृद्धजनों को फल वितरित किया और उनका हाल जाना। पूर्व सांसद ने बताया कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन सेवा, समर्पण और राष्ट्रभक्ति का भव्य त्योहार है। उन्होंने विश्व पटल पर भारत का गौरव और सामर्थ्य बढ़ाया है। यही कारण है कि उनका जन्मदिन सेवा संकल्प अभियान मनाया जा रहा है।
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