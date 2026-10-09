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Shravasti News: हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की निगरानी पर जोर

Fri, 09 Oct 2026 11:08 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Fri, 09 Oct 2026 11:08 PM IST
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Emphasis on monitoring high-risk pregnant women
श्रावस्ती। सीएमओ कार्यालय सभागार में बृहस्पतिवार को संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय से पहचान और नियमित निगरानी पर जोर दिया गया। सीएमओ डॉ. एके सिंह ने ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा अधिकारियों और स्टाफ नर्सों को निर्देश दिया कि प्रत्येक हाई रिस्क प्रेग्नेंसी को गंभीरता से लेते हुए नियमित फॉलोअप सुनिश्चित करें। जटिलता के संकेत मिलने पर तत्काल उपचार और रेफरल की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि समय पर पहचान, उपचार और रेफरल सुरक्षित मातृत्व की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। इस मौके पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. उदय नाथ, डॉ. संतोष कुमार गुप्ता, चंदन कुमार निषाद, आराधना श्रीवास्तव सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।
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