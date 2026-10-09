Shravasti News: दवा लेने निकली विवाहिता का मिला शव

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ग्राम पंचायत बगही के मजरे दसियापुर निवासी पुष्पा देवी (47) शुक्रवार सुबह दवा लेने की बात कहकर इकौना के लिए निकली थीं। पति पवन शुक्ला ने बताया कि दवा लेने के बाद पुष्पा वीरपुर स्थित उनकी पान की दुकान पर पहुंची थीं। वहां से उन्होंने पत्नी को ई-रिक्शा से घर भेज दिया था। हालांकि, कुछ देर बाद उनका शव दसियापुर से पहले लपोखी गांव के पास पड़ा मिला।गांव के पंचायत मित्र ने शव देखकर परिजनों को सूचना दी। घटना से मृतका के बेटे शिवम (27) और बेटी संतोषी शुक्ला (19) का रो-रोकर बुरा हाल है। एएसपी चंद्रकेश सिंह ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। मौत का स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा।