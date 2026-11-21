विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नगर पालिका परिषद भिनगा की ओर से जिला न्यायालय के गेट नंबर पांच से तहसील भिनगा तक सड़क के दोनों तरफ इंटरलॉकिंग का कार्य कराया जा रहा है। शुक्रवार को डीएम ने निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण में प्रयोग की जा रही सामग्री, इंटरलॉकिंग की गुणवत्ता और कार्य की स्थिति का बारीकी से अवलोकन किया।गुणवत्ता संतोषजनक न मिलने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्य में सुधार करने के निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और निर्धारित मानकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में धनराशि का सदुपयोग हो और सभी निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे कराए जाएं।इस मौके पर अधिशासी अधिकारी डॉ. अनीता शुक्ला, एसडीएम आशीष भारद्वाज सहित अन्य मौजूद रहे।