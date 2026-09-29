Shravasti News: नशे से दूर रहने का दिया संदेश

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कटरा। जगतजीत इंटर कॉलेज इकौना में मंगलवार को शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती पर नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता गोष्ठी हुई। प्रधानाचार्य राम बिहारी वाजपेई ने कहा कि भगत सिंह ने 23 वर्ष की उम्र में देश के लिए बलिदान दिया। उनका जीवन अनुशासन, त्याग और चरित्र की प्रेरणा देता है। युवाओं को उनके आदर्शों से सीख लेनी चाहिए। डॉ. अरविंद कुमार ने कहा कि तंबाकू, गुटखा, शराब और ड्रग्स का सेवन लीवर, फेफड़े, हृदय और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। कम उम्र में नशे से याददाश्त कमजोर होने, पढ़ाई में मन न लगने और मानसिक तनाव बढ़ने की समस्या हो सकती है। अर्चना बाजपेई, अवधेश जायसवाल, धर्मेंद्र सिंह, हनुमान प्रसाद और जीवन लाल यादव मौजूद रहे।