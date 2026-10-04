Shravasti News: बच्चों ने सीखे सुरक्षा के तरीके

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मिहींपुरवा। पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय मोतीपुर के छात्र-छात्राओं ने शनिवार को थाना मोतीपुर का शैक्षिक भ्रमण किया। प्रधानाध्यापक विजय वर्मा के निर्देशन में शिक्षक प्रकाश सिंह के साथ पहुंचे बच्चों ने पुलिस की कार्यप्रणाली और कानून-व्यवस्था की जानकारी ली। एसएचओ ब्रह्मा गोंड ने बच्चों के सवालों के जवाब देते हुए आपात स्थिति में पुलिस की मदद लेने के तरीके बताए और 1090 महिला हेल्पलाइन तथा 112 आपातकालीन सेवा की जानकारी दी। विद्यार्थियों ने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों से संवाद कर सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कीं।