Shravasti News: संदिग्ध हालात में बांध किनारे मिला युवक का शव

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मल्हीपुर थाना प्रभारी के अनुसार, युवक के हाथ पर भगवान शंकर का टैटू बना है। साथ ही हाथ पर पूजा नाम भी गुदा हुआ है। स्थानीय लोगों से युवक की पहचान कराने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली।पुलिस ने आसपास के थानों और सोशल मीडिया पर शव की तस्वीर भेजकर पहचान कराने का प्रयास शुरू कर दिया है। 72 घंटे में पहचान न होने पर शव का अंतिम संस्कार करा दिया जाएगा।