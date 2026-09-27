Shravasti News: संदिग्ध हालात में बांध किनारे मिला युवक का शव
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sun, 27 Sep 2026 12:54 AM IST
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तुलसीपुर। मल्हीपुर क्षेत्र में भयापुरवा बांध के किनारे नसरुल्लाह मुर्गी फार्म के सामने शनिवार सुबह संदिग्ध हालात में करीब 35 वर्षीय युवक का शव पड़ा मिला। जमुनहा चौकी प्रभारी विनायक सिंह ने मौके पर जांच की।
मल्हीपुर थाना प्रभारी के अनुसार, युवक के हाथ पर भगवान शंकर का टैटू बना है। साथ ही हाथ पर पूजा नाम भी गुदा हुआ है। स्थानीय लोगों से युवक की पहचान कराने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली।
पुलिस ने आसपास के थानों और सोशल मीडिया पर शव की तस्वीर भेजकर पहचान कराने का प्रयास शुरू कर दिया है। 72 घंटे में पहचान न होने पर शव का अंतिम संस्कार करा दिया जाएगा।
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मल्हीपुर थाना प्रभारी के अनुसार, युवक के हाथ पर भगवान शंकर का टैटू बना है। साथ ही हाथ पर पूजा नाम भी गुदा हुआ है। स्थानीय लोगों से युवक की पहचान कराने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली।
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पुलिस ने आसपास के थानों और सोशल मीडिया पर शव की तस्वीर भेजकर पहचान कराने का प्रयास शुरू कर दिया है। 72 घंटे में पहचान न होने पर शव का अंतिम संस्कार करा दिया जाएगा।
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