Shamli News: नौकरी का झांसा देकर मलेशिया भेजे दो युवक हिरासत में, परिजन चिंतित

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आदिल के पिता रफी ने बताया कि एक सप्ताह पहले उनकी अपने बेटे से फोन पर बात हुई थी। आदिल ने उन्हें बताया कि उसे और फरमान को मलयेशिया पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनके साथ कुल 62 लोगों को पकड़ा गया है। इसके बाद से बेटे से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। रफी के अनुसार उनका बेटा अप्रैल में शामली निवासी एक एजेंट के माध्यम से मलयेशिया गया था। रफी ने बताया कि उन्हें मलयेशिया से एक वीडियो भी मिला है, जिसमें आदिल को पुलिस हिरासत में दिखाया गया है।आदिल के परिवार को एक सप्ताह से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। बेटे के हिरासत में लिए जाने की खबर मिलने के बाद से रफी लगातार जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने संबंधित एजेंट से संपर्क किया तो उसने जिम्मेदारी लेने से इन्कार कर दिया। एजेंट ने कहा कि वह केवल ट्रैवल एजेंसी चलाता है। उसका काम सिर्फ टिकट बुक करना है। लोगों के वहां जाकर क्या करने या वापस आने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है।इस मामले में थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि परिजनों की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। पुलिस को इस मामले की जानकारी है। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी।