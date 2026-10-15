Shamli News: अनशन करने वाली दो शिक्षिकाएं निलंबित, जांच के लिए अधिकारी नामित

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संवाद न्यूज एजेंसीशामली। जिलाधिकारी कार्यालय पर अनशन करने वाली दो सहायक अध्यापिकाओं को बेसिक शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार ने 13 अक्तूबर को निलंबन आदेश जारी किए।बीएसए संतोष कुमार ने बताया कि नीरू नैन और पूनम तोमर छह अक्तूबर को जिलाधिकारी कार्यालय पर अनशन पर बैठी थीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। विभाग के अनुसार, नीरू नैन ने बिना विभागीय अनुमति अनशन किया। पूनम तोमर पर जांच प्रभावित करने का आरोप है। उन पर सोशल मीडिया पर वीडियो से विभाग की छवि धूमिल करने का भी आरोप है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली, 1999 के तहत की गई है। खंड शिक्षा अधिकारी ऊन और कांधला को जांच अधिकारी नामित किया गया है। उन्हें सात दिन में आरोपपत्र जारी कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निलंबन के दौरान पूनम तोमर को जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। उन्हें प्राथमिक विद्यालय मसावी से संबद्ध किया गया है। नीरू नैन को प्राथमिक विद्यालय मंडावर कैराना से संबद्ध किया गया है।शिक्षिकाओं का कहना है कि उनकी शिकायत पर विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। यह कार्रवाई उन पर दबाव बनाने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि वे अपनी आवाज उठाते रहेंगी। उनका आरोप है कि आरोपी शिक्षकों के हौसले बुलंद हैं और वे अभी भी ग्रुपों में टिप्पणी कर रहे हैं।