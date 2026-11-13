Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Tuberculosis patients have not been receiving nutritional support payments for 18 months.

Shamli News: 18 माह से नहीं मिल रही क्षय रोगियों को पोषण राशि

Fri, 13 Nov 2026 01:00 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:00 AM IST
विज्ञापन
Tuberculosis patients have not been receiving nutritional support payments for 18 months.
शामली। जिले में क्षय रोगियों को पिछले 18 माह से निक्षय पोषण योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। शासन से बजट जारी न होने से पोषण राशि खाते में नहीं पहुंचने से मरीज आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। जिले में करीब 4850 मरीज योजना का लाभ पाने से वंचित है। योजना का लाभ लेने के लिए मरीज स्वास्थ्य विभाग के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं।
विज्ञापन

केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में क्षय रोगियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निक्षय पोषण योजना शुरू की थी। शुरुआत में इस योजना के तहत क्षय रोगी के बैंक खाते में छह माह तक प्रतिमाह 500 रुपये दिए जाते थे। अक्तूबर 2024 में शासन ने यह राशि 500 से बढ़ाकर एक हजार रुपये प्रतिमाह कर दी थी। जिले में करीब 18 माह से मरीजों के खातों में धनराशि नहीं पहुंच रही है। अधिकारी शासन से बजट न आना बता रहे हैं, जिससे मरीज निराश होकर लौटने को मजबूर है।
विज्ञापन

केस एक : बाबरी निवासी क्षय रोगी ने बताया कि उपचार शुरू होने के बाद से वह पोषण राशि मिलने की उम्मीद कर रहा है। कई बार विभाग में जानकारी करने के बावजूद खाते में पैसा नहीं आया।
विज्ञापन
विज्ञापन

केस दो : शामली के माजरा रोड निवासी 29 वर्षीय ने बताया कि बीमारी के चलते कामकाज प्रभावित हुआ। दवाइयां के साथ पौष्टिक भोजन की जरूरत होती है, लेकिन योजना का लाभ नहीं मिलने से परेशानी बढ़ गई है। विभाग में कई बार जा चुके हैं। हर बार शासन से बजट न आना बताया जाता है।

वर्ष 2025 के 1700 और 2026 में अब तक 3150 मरीज पोषण योजना के लाभ से वंचित है। शासन स्तर से पोषण राशि का भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में करीब 3200 क्षय रोगियों का उपचार चल रहा है। -डॉ. अथर जमील, जिला क्षय रोग अधिकारी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed