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बीएसए ने बताया कि जिन शिक्षकों ने पूर्व में टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी और अब स्पेशल टीईटी में सफल हुए हैं, उनसे ऑनलाइन परीक्षाफल प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद शिक्षक का नाम, मानव संपदा कोड, विद्यालय का नाम, पदनाम, विकासखंड और प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण निर्धारित प्रारूप में तैयार किया जाएगा। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को यह सूचना सत्यापित कर बीएसए कार्यालय में जमा करानी होगी। इसके बाद एक समिति के माध्यम से संबंधित शिक्षकों के मामलों में आगे की कार्रवाई की जाएगी। बीएसए ने यह भी निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समयसीमा में सूचना उपलब्ध कराई जाए। लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।शिक्षकों को अपना ऑनलाइन परीक्षाफल प्रस्तुत करना होगा। इसमें नाम, मानव संपदा कोड और विद्यालय का नाम शामिल होगा। पदनाम, विकासखंड और टीईटी उत्तीर्ण करने का स्तर भी देना होगा। यह सभी विवरण एक निर्धारित प्रारूप में जमा किए जाएंगे। खंड शिक्षा अधिकारियों को सूचना सत्यापित करनी होगी।