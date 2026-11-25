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एक दिन में एक्यूआई में यह बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर बना हुआ है। वहीं, न्यूनतम तापमान 12 से घटकर 11 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। रात और सुबह के समय ठंड का असर बढ़ने लगा है। दिन में धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिल रही है। हालांकि, रात का तापमान गिरने से अब सर्दी महसूस होने लगी है। मौसम में इस बदलाव के कारण सुबह और शाम के समय हल्की धुंध भी देखने को मिल रही है।सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ की मौसम वैज्ञानिक श्वेता सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी। उनके अनुसार, नवंबर के अंतिम सप्ताह में तापमान में उतार-चढ़ाव के साथ ठंड बढ़ रही है। रात का तापमान गिरने से सुबह और शाम ठंड अधिक महसूस हो रही है। उन्होंने बताया कि हवा की गति कम होने पर धूल और प्रदूषक कण वातावरण में ठहर सकते हैं। इसके विपरीत, हवा चलने से इन कणों के फैलाव में मदद मिलती है।