डीएम ने रुकवाया काफिला, अधिकारियों को किया फोन

हादसे के दौरान जिलाधिकारी प्रवीण वर्मा का काफिला वहां से गुजर रहा था। घायलों को सड़क पर पड़ा देखकर उन्होंने काफिला रुकवा दिया और मौके पर पहुंचकर उनकी स्थिति देखी। इसके बाद अधिकारियों को फोन कर तत्काल एंबुलेंस की व्यवस्था कराने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के निर्देश दिए।



डीएम ने एंबुलेंस आने तक मौके पर रुककर घायलों की मदद की व्यवस्था देखी। उनकी पहल पर एंबुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।



गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई थी।



सीओ शिव कुमार ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।