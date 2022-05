{"_id":"628490a6447cc27f860fe8b8","slug":"shamli-cows-killed-farmer-in-shamli","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shamli: गोवंश की टक्कर से वृद्ध किसान की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, शामली Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 18 May 2022 11:52 AM IST