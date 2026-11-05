फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Route for heavy vehicles traveling from the Shamli-Bidauli border towards Karnal has been diverted.

Shamli News: शामली-बिडौली बॉर्डर से करनाल जाने वाले भारी वाहनों का रूट डायवर्ट, पानीपत होकर जाएंगे वाहन

Thu, 05 Nov 2026 12:45 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Thu, 05 Nov 2026 12:45 AM IST
विज्ञापन
Route for heavy vehicles traveling from the Shamli-Bidauli border towards Karnal has been diverted.
शामली। केंद्रीय गृह मंत्री के पांच नवंबर को हरियाणा के करनाल में प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए शामली पुलिस ने भारी वाहनों का रूट डायवर्ट किया है। बृहस्पतिवार रात आठ बजे तक शामली से बिडौली बॉर्डर के रास्ते करनाल जाने वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इस दौरान वाहन चालकों को पानीपत के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचना होगा।
विज्ञापन

एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि गृह मंत्री के कार्यक्रम के चलते करनाल में यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना है। इसी को देखते हुए चार नवंबर की रात आठ बजे से पांच नवंबर की रात आठ बजे तक भारी वाहनों को बिडौली चेकपोस्ट से करनाल की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। प्रतिबंधित अवधि में शामली से करनाल जाने वाले भारी वाहन पानीपत के वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed