Shamli News: शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं, अब नोटिस देकर किया जा रहा परेशान

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तोमर ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पुलिस और बेसिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाया है। उनके अनुसार, करीब दो महीने पहले नेशनल एडवेंचर शिविर का एक सार्वजनिक वीडियो एडिट किया गया था। इसे विभागीय व्हाट्सएप ग्रुपों में अभद्र टिप्पणियों के साथ प्रसारित किया गया। आरोप है कि इससे उनकी और एक अन्य शिक्षिका की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास हुआ। उन्होंने स्क्रीन के चित्र, वीडियो अंश और फोन नंबरों के साथ शिकायत की थी। लेकिन उनके मुताबिक अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। तोमर ने सात अक्तूबर को विभागीय जांच बैठक में शिक्षिका नीरू नैन के साथ पक्षपात का विरोध किया था। इसके बाद नौ अक्तूबर को उन्हें अनधिकृत रिकॉर्डिंग के आरोप में स्पष्टीकरण नोटिस जारी कर दिया गया।पूनम तोमर ने निगरानी कैमरे के फुटेज की जांच की मांग की है। उन्होंने फोन और व्हाट्सएप चैट की विधि विज्ञान जांच कराने की भी अपील की। तोमर ने एक स्वतंत्र महिला जांच समिति गठित करने की मांग की है। उन्होंने आरोपित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की भी अपील की। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।