फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Municipality takes complaints about contaminated water seriously; pipeline cleaning begins.

Shamli News: दूषित पानी की शिकायत पर पालिका गंभीर, पाइपलाइन की सफाई शुरू

Sun, 11 Oct 2026 01:33 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:33 AM IST
विज्ञापन
Municipality takes complaints about contaminated water seriously; pipeline cleaning begins.
कांधला। कस्बे के मोहल्ला रायजादगान में दूषित पानी और पेयजल आपूर्ति बाधित होने की समस्या को लेकर नगर पालिका प्रशासन गंभीर है। पालिका अध्यक्ष नजमुल इस्लाम ने लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पाइपलाइन की जांच और सफाई के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

मोहल्ले के लोगों को पिछले कुछ समय से पानी के साथ रेत आने की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इसके कारण पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हो रही थी। मोहल्लेवासियों और वार्ड सभासद वकील की शिकायत पर पालिका कर्मचारियों ने कार्रवाई की। कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर जमीन में करीब सात फीट गहरा गड्ढा खोदा। उन्होंने पाइपलाइन की सफाई का काम शुरू कर दिया है। खोदाई कर रहे बाबर ने बताया कि पाइपलाइन में अधिक मात्रा में रेत जमा होने से पानी की आपूर्ति बाधित हो रही थी।
विज्ञापन

पाइप लाइन की सफाई का काम दो दिन में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद मोहल्ले में पेयजल आपूर्ति सुचारु होने की उम्मीद है। पालिका अध्यक्ष नजमुल इस्लाम ने कहा कि लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना पालिका की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed