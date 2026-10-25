Shamli News: संस्कृत प्रवक्ता की ज्वाइनिंग अटकी, प्रधानाचार्या पर एक लाख रुपये मांगने का आरोप

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प्रतिभा ने डीआईओएस ऐश्वर्या जायसवाल से की शिकायत में बताया कि नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद 28 सितंबर को दस्तावेज सत्यापन और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं, लेकिन उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया। उन्होंने प्रधानाचार्या पर एक लाख रुपये मांगने का आरोप भी लगाया। इससे पहले तीन अक्तूबर को भी डीआईओएस ने प्रधानाचार्या को ज्वाइनिंग कराने के निर्देश दिए थे। डीआईओएस ने बताया कि ज्वाइनिंग के लिए प्रधानाचार्या को दोबारा आदेश जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।मंत्री और अधिकारियों से भी की शिकायतअभ्यर्थी प्रतिभा के ससुर अरविंद कुमार ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री और अन्य अधिकारियों को शिकायत भेजकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पुत्रवधू को ज्वाइनिंग नहीं मिलने के कारण मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।प्रधानाचार्या ने आरोप नकारेप्रधानाचार्या पूजा मलिक का कहना है कि वह 28 सितंबर को नियुक्ति पत्र जारी कर चुकी हैं। शिक्षिका एक बार आई थीं, लेकिन उनके पास जरूरी प्रमाणपत्र पूरे नहीं थे। इसके बाद वह दोबारा नहीं आईं। विद्यालय आने पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करा दिया जाएगा। तीन अन्य शिक्षकों को भी ज्वाइनिंग दी गई है। उन्होंने आरोपों को गलत बताया।