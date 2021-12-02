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Shamli News: गन्ना बकाया ब्याज की मांग को लेकर किसानों का धरना 67वें दिन भी जारी

Thu, 12 Nov 2026 01:07 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:07 AM IST
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Farmers' protest demanding interest on outstanding sugarcane dues continues for the 67th day
शामली। बकाया गन्ना मूल्य के ब्याज की मांग को लेकर किसानों का बेमियादी धरना बुधवार को 67वें दिन भी जारी रहा। किसान एकता संघर्ष समिति के बैनर तले यह धरना शामली गन्ना सहकारी समिति कार्यालय परिसर में चल रहा है।
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धरने का नेतृत्व समिति के संयोजक परमवीर शास्त्री कर रहे हैं। परमवीर शास्त्री ने कहा कि किसानों को उनके बकाया गन्ना मूल्य पर ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों की मांगें पूरी होने तक धरना जारी रहेगा। इस दौरान बलराज सिंह, पप्पू लपराना, विनोद और वीरेंद्र जैसे किसान मौजूद रहे। जयपाल, चंद्रपाल, दुष्यंत मलिक और देवेंद्र कुमार भी धरने में शामिल थे। अशोक कुमार, मास्टर सहेंद्र सिंह, सतबीर सिंह और जयपाल सिंह सहित अन्य किसान भी वहां उपस्थित थे।
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