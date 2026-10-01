Shamli News: फर्जी मुकदमे और उत्पीड़न से परेशान परिवार ने लगाया पलायन का पोस्टर

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संवाद न्यूज एजेेंसीकैराना। फर्जी मुकदमे और लगातार उत्पीड़न से परेशान होने का आरोप लगाते हुए मोहल्ला आलकलां निवासी कंवर अली के परिवार ने अपने घर पर पलायन का पोस्टर लगा दिया। परिवार का आरोप है कि कुछ लोग उनसे 20 लाख रुपये की मांग कर रहे हैं और शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर उनके खिलाफ शामली कोतवाली में जानलेवा हमले की प्राथमिकी दर्ज करा दी।कंवर अली के अनुसार, कुछ लोगों ने उन्हें अपने यहां बुलाकर 20 लाख रुपये की मांग की। इसके बाद उनके दूसरे भतीजे को भी अलग से बुलाकर रकम मांगी गई। आरोप है कि परिवार के सदस्यों को बार-बार बुलाकर घंटों बैठाया जाता है, जिससे पूरा परिवार मानसिक रूप से परेशान है।उन्होंने बताया कि इस संबंध में पूर्व में सीओ और उच्चाधिकारियों से शिकायत की गई थी। इसके बावजूद आरोपियों ने उनके खिलाफ शामली कोतवाली में जानलेवा हमले का फर्जी प्राथमिकी दर्ज कर ली। परिवार की महिला सदस्य ने पलायन का पोस्टर लगाने के साथ एसपी को भी शिकायत देकर पूरे मामले की जानकारी दी है।परिवार का आरोप है कि विपक्षियों में शामिल एक व्यक्ति को पूर्व में हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा हो चुकी है और वह फिलहाल जमानत पर बाहर है। परिवार ने इसी कारण अपने घर पर पलायन का पोस्टर लगाया है।जांच अधिकारी एवं कोतवाली प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि मुकदमा शामली कोतवाली में दर्ज हुआ है। दोनों पक्षों के बीच बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। जांच की जा रही है।