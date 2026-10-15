धान खरीद केंद्रों पर किसानों की सुविधा का रखें ध्यान : एडीएम

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जिला खाद्य विपणन अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि जिले में 12 अक्तूबर से धान की खरीद शुरू हो गई है। खाद्य विभाग के दो क्रय केंद्रों पर यह खरीद की जा रही है। इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। किसानों से खरीद फार्मर आईडी के माध्यम से की जाएगी। एडीएम ने सभी केंद्रों पर आवश्यक उपकरण और बारदाना रखने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों की सुविधाओं की व्यवस्था भी पूरी रखने को कहा। खराब उपकरणों को तत्काल ठीक कराने के भी निर्देश दिए गए। सभी केंद्र समय से खोले जाएं और प्रभारी सुबह नौ बजे ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करें।खरीदे गए धान का भुगतान नियमानुसार 48 घंटे के भीतर किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में किया जाएगा। यह भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से होगा। अपर जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि निरीक्षण के दौरान किसी भी अनियमितता पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्यशाला में विजय सिंह, पीसीएफ के जिला प्रबंधक, मंडी सचिव और वरिष्ठ बाट-माप निरीक्षक मौजूद रहे। धान क्रय केंद्रों के प्रभारी भी इस दौरान उपस्थित थे।