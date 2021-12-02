Shamli News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Wed, 09 Sep 2026 12:40 AM IST
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प्रवचन
जैन स्थानक शामली में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।
छठी महोत्सव
श्री मंदिर हनुमान टीला पर कान्हा की छठी महोत्सव पर पूजन व प्रसाद वितरण सुबह साढ़े 9 बजे से।
प्रशिक्षण
बनत स्थित बीआरसी पर पांच दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण का तीसरा दिन सुबह 10 बजे से।
श्रीमद् भागवत कथा
कस्बा बाबरी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शाम चार बजे से।
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जैन स्थानक शामली में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।
छठी महोत्सव
श्री मंदिर हनुमान टीला पर कान्हा की छठी महोत्सव पर पूजन व प्रसाद वितरण सुबह साढ़े 9 बजे से।
प्रशिक्षण
बनत स्थित बीआरसी पर पांच दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण का तीसरा दिन सुबह 10 बजे से।
श्रीमद् भागवत कथा
कस्बा बाबरी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शाम चार बजे से।