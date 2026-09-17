Shamli News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Thu, 17 Sep 2026 01:31 AM IST
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प्रवचन
जैन स्थानक शामली में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।
दक्षलक्षण पर्व
जलालाबाद के पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दक्षलक्षण पर्व का दूसरा दिन सुबह 10 बजे से।
गढ़ीपुख्ता के जैन मंदिर में दक्षलक्षण पर्व का दूसरा दिन प्रवचन कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
धरना
गन्ना समिति परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन का 11वां दिन दोपहर 2 बजे से।
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जैन स्थानक शामली में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।
दक्षलक्षण पर्व
जलालाबाद के पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दक्षलक्षण पर्व का दूसरा दिन सुबह 10 बजे से।
गढ़ीपुख्ता के जैन मंदिर में दक्षलक्षण पर्व का दूसरा दिन प्रवचन कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
धरना
गन्ना समिति परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन का 11वां दिन दोपहर 2 बजे से।