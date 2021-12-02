Shamli News: नवरात्र में बाइक से लेकर महंगे मोबाइल तक की बुकिंग

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साढ़े तीन लाख रुपये तक कीमत वाले मोबाइल फोन खरीदने के लिए भी ग्राहकों ने बुकिंग कराई है। बाबरी स्थित ऑटो एजेंसी के संचालक अर्जुन चौधरी ने बताया कि उनकी एजेंसी पर अब तक 30 बुकिंग हुई हैं। ग्राहकों ने नवरात्र के दूसरे या तीसरे दिन स्कूटी लेने की बात कही है। शामली के बाइक एजेंसी संचालक तुषार सिंघल ने 54 बाइक और स्कूटी की बुकिंग होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चार वाहनों की डिलीवरी रविवार को होगी। अन्य ग्राहकों ने तीसरे और चौथे नवरात्र पर वाहन लेने की इच्छा जताई है। एक अन्य एजेंसी संचालक अंकुर के अनुसार, करीब 30 बाइक और स्कूटी की बुकिंग हो चुकी है और यह लगातार बढ़ रही है।मोबाइल शोरूम संचालक अमित शर्मा ने बताया कि एप्पल के साढ़े तीन लाख रुपये तक के मोबाइल फोन के लिए तीन लोगों ने बुकिंग कराई है। दूसरी कंपनी के ढाई लाख रुपये कीमत वाले मोबाइल फोन की बुकिंग भी चार ग्राहकों ने की है। शामली निवासी अमरनाथ गोयल रविवार को स्कूटी की बुकिंग कराएंगे और दुर्गा अष्टमी पर उसे घर लाएंगे। मंथन चौहान ने भी नवरात्र में नई बाइक खरीदने के लिए बुकिंग कराई है।