सीजेपी आंदोलन: शामली में भाकियू का धरना, एसआईआर के विरोध में नारेबाजी; 14 ट्रेनें निरस्त होने पर आक्रोश

किसान नेताओं को हाउस अरेस्ट करने का दावा

दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल होने की तैयारी कर रहे किसान नेताओं मास्टर जाहिद, कविता और विदेश मलिक को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। गांव सोंता में भाकियू कार्यकर्ताओं को रोके जाने के बाद किसान नेताओं ने कलक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया।



प्रदर्शन में भाकियू जिला अध्यक्ष आशीष चौधरी, महिला जिला अध्यक्ष कविता चौधरी, बूटा प्रधान, विदेश मलिक, आशु चौधरी, दीपक भारद्वाज, आरिफ चौधरी और अजीत मलिक समेत विभिन्न खापों के चौधरी, किसान नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।



14 ट्रेनें निरस्त, यात्रियों को हुई परेशानी

शनिवार को दिल्ली-सहारनपुर रेलमार्ग पर 14 ट्रेनें निरस्त रहने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली जाने वाले यात्रियों को बसों और दूसरे वाहनों का सहारा लेना पड़ा। यात्रियों का कहना था कि कम किराये और सुविधाजनक सफर के कारण वे ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं, लेकिन ट्रेनें निरस्त होने से उनकी योजनाएं प्रभावित हुईं।