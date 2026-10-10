सीजेपी आंदोलन: शामली में भाकियू का धरना, एसआईआर के विरोध में नारेबाजी; 14 ट्रेनें निरस्त होने पर आक्रोश
शामली में दिल्ली जाने से रोके गए भाकियू कार्यकर्ताओं ने कलक्ट्रेट पर धरना दिया। एसआईआर में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग उठाई और दिल्ली-सहारनपुर रेलमार्ग पर 14 ट्रेनें निरस्त होने पर नाराजगी जताई।
विस्तार
शामली में शनिवार को भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली जाने से रोके जाने के बाद कलक्ट्रेट पर धरना दिया। किसानों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और पात्र मतदाताओं के मताधिकार की रक्षा की मांग उठाई। प्रदर्शन में विभिन्न खापों के चौधरी भी शामिल हुए। इस दौरान दिल्ली-सहारनपुर रेलमार्ग पर 14 ट्रेनें निरस्त रहने से यात्रियों को हुई परेशानी पर भी आक्रोश जताया गया।
दिल्ली जाने से रोके गए भाकियू कार्यकर्ता
दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे भाकियू (टिकैत) के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गांव सोंता और अन्य स्थानों पर रोक लिया। इससे नाराज कार्यकर्ता शनिवार को कलक्ट्रेट पहुंचे और धरना देकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में विभिन्न खापों के चौधरी, किसान नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए।
यह भी पढ़ें: सीजेपी आंदोलन पर पुलिस की सख्ती: सपा सांसद हरेंद्र मलिक और विधायक हिरासत में; शामली में किसान कार्यकर्ता रोके
एसआईआर में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग
भाकियू के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन के बाद अपर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी बनाने की मांग की गई।
भाकियू ने मांग की कि एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों और प्राप्त शिकायतों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए। जिन पात्र नागरिकों के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं, उन्हें नियमानुसार दोबारा सूची में शामिल किया जाए। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा।
किसान नेताओं को हाउस अरेस्ट करने का दावा
दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल होने की तैयारी कर रहे किसान नेताओं मास्टर जाहिद, कविता और विदेश मलिक को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। गांव सोंता में भाकियू कार्यकर्ताओं को रोके जाने के बाद किसान नेताओं ने कलक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन में भाकियू जिला अध्यक्ष आशीष चौधरी, महिला जिला अध्यक्ष कविता चौधरी, बूटा प्रधान, विदेश मलिक, आशु चौधरी, दीपक भारद्वाज, आरिफ चौधरी और अजीत मलिक समेत विभिन्न खापों के चौधरी, किसान नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
14 ट्रेनें निरस्त, यात्रियों को हुई परेशानी
शनिवार को दिल्ली-सहारनपुर रेलमार्ग पर 14 ट्रेनें निरस्त रहने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली जाने वाले यात्रियों को बसों और दूसरे वाहनों का सहारा लेना पड़ा। यात्रियों का कहना था कि कम किराये और सुविधाजनक सफर के कारण वे ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं, लेकिन ट्रेनें निरस्त होने से उनकी योजनाएं प्रभावित हुईं।