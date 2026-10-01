धर्मांतरण प्रकरण : आयुष के पिता ने मुफ्ती और कारी पर लगाए गंभीर आरोप

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पुलिस को सौंपा शिकायती पत्र, धर्म परिवर्तन और संपत्ति नाम करने का दबाव बनाने का आरोपसंवाद न्यूज एजेंसीशामली। शहर के चर्चित धर्मांतरण प्रकरण में हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयुष मलिक के पिता दवा कारोबारी देवराज मलिक ने दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती अब्दुल्ला और कारी सुल्तान के खिलाफ शिकायती पत्र देकर गंभीर आरोप लगाए हैं।देवराज मलिक ने शिकायती पत्र में कहा कि उनका पुत्र आयुष की भी दवा की दुकान है। आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने उनके पुत्र को बहला-फुसलाकर और प्रलोभन देकर उसका धर्म परिवर्तन कराया था। पता लगने पर परिजनों से आयुष से बातचीत की तो तो उसने दोबारा हिंदू धर्म अपना लिया। आरोप है कि इसके बाद सुल्तान कारी निवासी जोहेता नसीब, थाना सरसावा, सहारनपुर ने आयुष को स्वतंत्र रूप से रहने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कराई थी। हाईकोर्ट ने 16 सितंबर को आयुष के बालिग होने के कारण उसे स्वतंत्र रूप से रहने का आदेश दिया था।देवराज का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुल्तान कारी आयुष को किसी अज्ञात स्थान पर ले गया। उस दिन से आयुष का कोई पता नहीं है। आयुष के द्वारा संचालित दुकान का काम भी प्रभावित होने और आर्थिक नुकसान हो रहा है।आरोप है कि 18 सितंबर को सुल्तान कारी उनके पास आया और धमकी देते हुए कहा कि उनके पुत्र का दोबारा धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। साथ उनके परिवार को धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। आरोप है कि सुल्तान ने कुछ संपत्ति अपने व कुछ संपत्ति मुफ्ती अब्दुल्ला दारुल उलूम देवबंद के नाम न करने पर उन्हें और उनकी पत्नी और बेटे को जान से मारने एवं पूरी संपत्ति पर कब्जा करने की धमकी दी।देवराज मलिक का आरोप है कि इस षड्यंत्र में मुफ्ती अब्दुल्ला भी शामिल है। इस संबंध में एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है आयुष के पिता देवराज मलिक की तरफ से शिकायती पत्र मिला है। इस प्रकरण में देवराज मलिक की तरफ से पूर्व में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में शामिल किया गया है।ये है मामलादवा कारोबारी देवराज मलिक ने छह जून को शहर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि संपत्ति हड़पने के लिए उनके पुत्र आयुष मलिक को शहर निवासी चांदनी कुरैशी ने प्रेमजाल में फंसाकर और अपने परिवार के साथ मिलकर धर्मांतरण कराया। इस मामले में चांदनी कुरैशी, उसके पिता इस्लाम कुरैशी और तीन मौलवी समेत आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने चांदनी कुरैशी और उसके पिता समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। बाद में तीनों आरोपी न्यायालय से जमानत पर रिहा चल रहे हैं।