Shamli News: स्नातक में 61.95 , शिक्षक सीट पर 78.80 प्रतिशत मतदान

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शामली के वीवी इंटर कॉलेज, थानाभवन के किसान इंटर कॉलेज, विकासखंड ऊन, विकासखंड कैराना और कांधला नगर पालिका में मतदान केंद्र बनाए गए थे। शिक्षक सीट के लिए छह और स्नातक सीट के लिए 16 बूथों पर मतदान हुआ। सुबह 10 बजे तक स्नातक में 13.24 और शिक्षक में 20.63 प्रतिशत मतदान हुआ। दोपहर 12 बजे तक यह आंकड़ा क्रमशः 33.36 और 48.24 प्रतिशत पहुंच गया।दोपहर दो बजे तक स्नातक में 48.89 और शिक्षक में 65.04 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। शाम चार बजे तक स्नातक में 61.95 और शिक्षक सीट पर 78.80 प्रतिशत मतदान हुआ।चुनाव के प्रेक्षक डॉ. राजशेखर ने डीएम आलोक कुमार यादव और एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह के साथ वीवी इंटर कॉलेज मतदान केंद्र का निरीक्षण किया।