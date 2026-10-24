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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   61.95 percent voter turnout in the graduate constituency, 78.80 percent in the teachers' constituency.

Shamli News: स्नातक में 61.95 , शिक्षक सीट पर 78.80 प्रतिशत मतदान

Sat, 24 Oct 2026 01:08 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sat, 24 Oct 2026 01:08 AM IST
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61.95 percent voter turnout in the graduate constituency, 78.80 percent in the teachers' constituency.
वीवी इंटर कॉलेज में मतदान के लिए लाइन में खड़े मतदाता। संवाद
शामली। मेरठ-सहारनपुर खंड विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। शाम चार बजे तक जिले में स्नातक सीट पर 61.95 प्रतिशत और शिक्षक सीट पर 78.80 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए 300 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहे। जिले को तीन जोन और पांच सेक्टरों में बांटा गया था।
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शामली के वीवी इंटर कॉलेज, थानाभवन के किसान इंटर कॉलेज, विकासखंड ऊन, विकासखंड कैराना और कांधला नगर पालिका में मतदान केंद्र बनाए गए थे। शिक्षक सीट के लिए छह और स्नातक सीट के लिए 16 बूथों पर मतदान हुआ। सुबह 10 बजे तक स्नातक में 13.24 और शिक्षक में 20.63 प्रतिशत मतदान हुआ। दोपहर 12 बजे तक यह आंकड़ा क्रमशः 33.36 और 48.24 प्रतिशत पहुंच गया।
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दोपहर दो बजे तक स्नातक में 48.89 और शिक्षक में 65.04 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। शाम चार बजे तक स्नातक में 61.95 और शिक्षक सीट पर 78.80 प्रतिशत मतदान हुआ।
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चुनाव के प्रेक्षक डॉ. राजशेखर ने डीएम आलोक कुमार यादव और एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह के साथ वीवी इंटर कॉलेज मतदान केंद्र का निरीक्षण किया।

वीवी इंटर कॉलेज में मतदान के लिए लाइन में खड़े मतदाता। संवाद

वीवी इंटर कॉलेज में मतदान के लिए लाइन में खड़े मतदाता। संवाद

वीवी इंटर कॉलेज में मतदान के लिए लाइन में खड़े मतदाता। संवाद

वीवी इंटर कॉलेज में मतदान के लिए लाइन में खड़े मतदाता। संवाद

वीवी इंटर कॉलेज में मतदान के लिए लाइन में खड़े मतदाता। संवाद

वीवी इंटर कॉलेज में मतदान के लिए लाइन में खड़े मतदाता। संवाद

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