Shahjahanpur News: हादसे में घायल युवक की मौत

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सिंधौली। क्षेत्र के गांव महाऊ महेश निवासी 24 वर्षीय अतुल की बृहस्पतिवार की शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। वह बाइक से सिंधौली जा रहे थे। लिंक मार्ग पर स्थित नाला पुल के समीप अज्ञात वाहन से उनकी बाइक में टक्कर लग गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद