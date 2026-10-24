फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Notice to firm on finding construction incomplete, instructions for deduction

Shahjahanpur News: निर्माण अधूरा मिलने पर फर्म को नोटिस, कटौती के निर्देश

Sat, 24 Oct 2026 12:50 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Sat, 24 Oct 2026 12:50 AM IST
विज्ञापन
Notice to firm on finding construction incomplete, instructions for deduction
शाहजहांपुर। नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी ने शुक्रवार को शहर के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। बिजलीपुरा और जेल रोड के पास नाली व सीसी सड़क निर्माण के लिए कई माह पहले खोदाई होने के बावजूद काम अधूरा मिला। इस पर उन्होंने संबंधित फर्म को नोटिस जारी करने और भुगतान में कटौती की कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही निर्माण कार्य जल्द पूरा कराकर तीन दिन में कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
विज्ञापन

विश्वकर्मा टूल्स और पेट्रोल पंप के पास अत्यधिक गंदगी व कूड़ा मिलने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए। अंटा चौराहे पर नाले के निरीक्षण के दौरान भी गंदगी मिली। नगर आयुक्त ने संबंधित फर्म से तीन दिन में नाले की सफाई कराने के निर्देश दिए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed