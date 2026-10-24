Shahjahanpur News: ओवरटेक के चक्कर में रेलिंग तोड़कर पुल से नीचे गिरी पिकअप

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अल्हागंज। बरेली-फर्रुखाबाद हाईवे पर रामगंगा पुल पर बृहस्पतिवार रात ओवरटेक के दौरान एक पिकअप अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए नीचे खेत में जा गिरी। पिकअप फर्रुखाबाद से अल्हागंज की ओर गोभी लेकर जा रही थी। घटनास्थल के थाना क्षेत्र को लेकर भी असमंजस बना रहा। राजेपुर थाना पुलिस और अल्हागंज थाना पुलिस अपने-अपने क्षेत्र में घटना होने से इन्कार कर रही है। सीओ दीपक सिंह ने बताया कि इस संबंध में जानकारी कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद