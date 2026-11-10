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Shahjahanpur News: जहरीला पदार्थ खाने से युवक की मौत

Tue, 10 Nov 2026 01:10 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 01:10 AM IST
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Youth dies after consuming a poisonous substance
तिलहर। वमनुआ गांव में रविवार रात अनुज (25) ने जहरीला पदार्थ खा लिया। राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
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अनुज दिल्ली में मजदूरी करता था। रविवार को दीपावली पर घर लौटा था। किसी बात को लेकर उसने रात करीब नौ बजे घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगी। परिजन उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज ले गए। वहां उसकी मौत हो गई। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि शव को पोस्टमाॅर्टम के लिए भेज दिया है। मामले में तहरीर आने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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