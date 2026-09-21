Shahjahanpur News: महिला का फंदे से लटका मिला शव

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परिजनों ने बताया कि सोमवार शाम ममता की पति राहुल से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इस दौरान सास ने भी कुछ कह दिया। इसके बाद राहुल घर से बाहर चला गया, जबकि उसकी मां भी दूसरे काम में लग गई। शाम करीब चार बजे राहुल घर लौटा और कमरे में गया तो ममता का शव फंदे से लटका देखा।उसकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंच गए। जानकारी पर ममता के मायके वाले भी आ गए। मृतका की मां रेखा देवी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतरवाया और जांच-पड़ताल की। परिजनों के मुताबिक ममता की शादी करीब चार साल पहले हुई थी। उसके दो बेटे हैं। सीओ दीपक सिंह ने बताया कि पति और सास से कहासुनी की बात सामने आई है। मौत का सही कारण पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा।