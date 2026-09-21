Shahjahanpur News: पराली जलाई तो 30 हजार रुपये तक जुर्माना... सरकारी लाभ भी होंगे बंद

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कलक्ट्रेट सभागार में सोमवार को पराली प्रबंधन को लेकर हुई बैठक में डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांवों में रात्रि चौपाल लगाकर किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष जिले में सेटेलाइट से पराली जलाने की 139 घटनाएं सामने आईं थीं। संबंधित किसानों के खिलाफ जुर्माना वसूलने, गन्ना सट्टा निरस्त करने और धान खरीद से प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की गई थी।उन्होंने कहा कि बिना एसएमएस यंत्र के कंबाइन से धान कटाई करने पर मशीन को सीज किया जाएगा। किसानों से पराली गोशालाओं में भेजने की अपील की गई। कृषि विभाग की ओर से पराली प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों पर ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। किसानों से इसका लाभ उठाने के लिए कहा गया। इस दौरान सीडीओ उत्कर्ष द्विवेदी, एडीएम वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार, उप कृषि निदेशक पीके मिश्रा आदि मौजूद रहे।