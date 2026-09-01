Shahjahanpur News: सोती रही महिला, गले से सोने का पेंडेंट निकाल ले गया युवक

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रेनू देवी ने पुलिस को बताया कि 29 अगस्त की रात वह अपने घर में सो रही थी। रात में किसी समय गांव का संजीव घर में घुस आया और ब्लेड से मच्छरदानी को काटकर उनके गले से 60 हजार रुपये कीमत का सोने का पेंडेंट निकाल ले गया। चोरी करने से पूर्व संजीव उनके घर आया था और लोगों के जागने के कारण लौट गया था। रविवार सुबह चोरी का पता चलने पर शिकायत की तो संजीव गाली-गलौज और झगड़ा करने लगा। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। संवाद

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खुटार। गांव हरनहाई निवासी सुरेश कुमार की पत्नी रेनू देवी के गले से सोते समय गांव का ही संजीव सोने का पेंडेंट निकाल ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर संजीव को दबोच लिया है।