Shahjahanpur News: फंदे से लटकी मिली महिला, तीन माह पहले किया था प्रेम-विवाह

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महिमा मूल रूप से कांट थाना क्षेत्र के अरुआ खानपुर गांव निवासी थी। मोबाइल फोन पर बातचीत के दौरान महिमा और सैजना मधु गांव निवासी संतोष कुमार के बीच प्रेम संबंध हो गए थे। बुधवार को भाई दूज पर बेटी को मायके ले जाने के लिए मां ससुराल आई थी, लेकिन महिमा ने साथ जाने से मना कर दिया था। पति संतोष ने पुलिस को बताया कि सुबह दोनों के बीच किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। एक ही थाली में साथ बैठकर खाना भी खाया था। मां के साथ घर के बाहर उपलों की बठिया लगाने चले गए थे। वापस आया तो पत्नी का शव फंदे से लटका मिला।सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि तहरीर आने पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद