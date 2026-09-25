Shahjahanpur News: महिला की संदिग्ध हालात में मौत, दहेज के लिए हत्या का आरोप

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बरेली जिले के थाना कैंट क्षेत्र के हरदुआ गांव निवासी मुनेंद्र ने बताया कि बेटी सुरभि की शादी 22 अप्रैल 2024 को की थी। शादी में अपनी हैसियत के अनुसार बेटी को दहेज दिया था, लेकिन बेटी की ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे। आए दिन बेटी को मायके से नकदी व आभूषण लाने के लिए परेशान करते थे।11 दिन पूर्व ही बेटी ने बेटे को जन्म दिया था। आरोप लगाया कि बृहस्पतिवार की शाम दामाद व उसके घरवालों ने बेटी को पीटा। इससे उसकी मौत हो गई। दूसरे लोगों से उन्हें घटना की जानकारी हुई। रात करीब नौ बजे बेटी की ससुराल पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। बेटी का शव पड़ा हुआ था। बेटी के शरीर पर चोटों के काफी निशान थे। उन्होंने बेटी के हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि तहरीर प्राप्त होने व पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।