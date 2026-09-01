Shahjahanpur News: मौसम की मार...40 बेड के बच्चा वार्ड में 32 मरीज भर्ती

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मेडिकल कॉलेज में इन दिनों रोजाना 1500 से अधिक मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं। इनमें बाल रोग विभाग की ओपीडी में करीब 100 से 150 बच्चे उपचार के लिए आ रहे हैं। डॉक्टर के अनुसार, मौसम में बदलाव के कारण बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। बासी खाना, दूषित पानी और गंदगी संक्रमण का प्रमुख कारण बन रहे हैं। विज्ञापन

प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार ने अभिभावकों से बच्चों के खानपान और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि बच्चों में लगातार बुखार, उल्टी-दस्त, कमजोरी या शरीर में पानी की कमी के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल मेडिकल कॉलेज या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। मेडिकल कॉलेज में इन दिनों रोजाना 1500 से अधिक मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं। इनमें बाल रोग विभाग की ओपीडी में करीब 100 से 150 बच्चे उपचार के लिए आ रहे हैं। डॉक्टर के अनुसार, मौसम में बदलाव के कारण बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। बासी खाना, दूषित पानी और गंदगी संक्रमण का प्रमुख कारण बन रहे हैं।प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार ने अभिभावकों से बच्चों के खानपान और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि बच्चों में लगातार बुखार, उल्टी-दस्त, कमजोरी या शरीर में पानी की कमी के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल मेडिकल कॉलेज या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए।

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शाहजहांपुर। बदलते मौसम का असर बच्चों की सेहत पर भी पड़ रहा है। राजकीय मेडिकल कॉलेज की बाल रोग ओपीडी में वायरल बुखार, उल्टी-दस्त, पेट दर्द और जलजनित बीमारियों से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ गई है। सोमवार को मेडिकल कॉलेज के 40 बेड के बच्चा वार्ड में 32 मरीज भर्ती थे। बच्चों को स्वस्थ होने में एक सप्ताह का समय लग रहा है।