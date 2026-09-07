Shahjahanpur News: दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर बारिश से हुआ जलभराव
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:11 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:11 AM IST
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मीरानपुर कटरा (शाहजहांपुर)। तेज बारिश होने से दिल्ली-लखनऊ हाईवे समेत नगर की प्रमुख सड़कों पर जलभराव हो गया। जलालाबाद रोड पर जलभराव होने से आवागमन बाधित हो गया।
शाम पांच बजे से हो रही लगातार तेज बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। थाना परिसर में जलभराव हो गया। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी शिवलाल राम ने बताया कि नाले-नालियों पर अवैध अतिक्रमण के चलते जलभराव की स्थिति बनी। संवाद
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शाम पांच बजे से हो रही लगातार तेज बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। थाना परिसर में जलभराव हो गया। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी शिवलाल राम ने बताया कि नाले-नालियों पर अवैध अतिक्रमण के चलते जलभराव की स्थिति बनी। संवाद
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