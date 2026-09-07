Shahjahanpur News: दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर बारिश से हुआ जलभराव

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शाम पांच बजे से हो रही लगातार तेज बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। थाना परिसर में जलभराव हो गया। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी शिवलाल राम ने बताया कि नाले-नालियों पर अवैध अतिक्रमण के चलते जलभराव की स्थिति बनी। संवाद

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मीरानपुर कटरा (शाहजहांपुर)। तेज बारिश होने से दिल्ली-लखनऊ हाईवे समेत नगर की प्रमुख सड़कों पर जलभराव हो गया। जलालाबाद रोड पर जलभराव होने से आवागमन बाधित हो गया।