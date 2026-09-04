Shahjahanpur News: ट्यूबवेल की कोठरी में करंट लगने से ग्रामीण की मौत

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परिजनों के अनुसार, शुक्रवार की शाम करीब छह बजे रामरहीस अपने 15 वर्षीय दिव्यांग बेटे प्रवेश के साथ गांव के बाहर खेत पर गए थे। ट्यूबवेल की कोठरी में घुसते ही उनके सिर से टकराए शार्ट केबल से उन्हें करंट लग गया। पिता को करंट लगने के बाद उनका बेटा चीखता हुआ गांव पहुंचा।परिवार और गांव के लोगों को पूरी बात बताई। इसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने विद्युत आपूर्ति बंद कराई। फिर अंदर जाकर देखा, लेकिन तब तक रामरहीस की मौत हो चुकी थी। परिजनों ने बताया कि मृतक की पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा। संवाद