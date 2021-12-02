Shahjahanpur News: ठेली पर बोरी में शराब बिक्री का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:06 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:06 AM IST
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शाहजहांपुर। गांधी जयंती पर शराब बंदी के दौरान सदर बाजार क्षेत्र की एक शराब की दुकान के पास शराब बिक्री का मामला सामने आया है। दुकान के पास ठेली पर बोरी में शराब रखकर खुलेआम बिक्री की जा रही थी। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है।
आबकारी निरीक्षक सदर सौरभ यादव मामले का संज्ञान लेकर टीम के साथ मौके पर गए। तब तक शराब बिक्री करने वाले जा चुके थे। टीम वायरल वीडियो के आधार पर बिक्री करने वालों की पहचान करा रही है। जिला आबकारी अधिकारी उदय प्रकाश ने बताया कि जिले में विभिन्न स्थानों पर जांच की गई है। शराब की बिक्री होने की पुष्टि होने पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। संवाद
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आबकारी निरीक्षक सदर सौरभ यादव मामले का संज्ञान लेकर टीम के साथ मौके पर गए। तब तक शराब बिक्री करने वाले जा चुके थे। टीम वायरल वीडियो के आधार पर बिक्री करने वालों की पहचान करा रही है। जिला आबकारी अधिकारी उदय प्रकाश ने बताया कि जिले में विभिन्न स्थानों पर जांच की गई है। शराब की बिक्री होने की पुष्टि होने पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। संवाद
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