Shahjahanpur News: शराब के लिए रुपये न देने पर चाचा की ईंट मारकर हत्या

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रामसनेही की पत्नी काफी समय पहले उन्हें छोड़कर चली गई थी। इसके बाद वह बड़े भाई प्रभु के साथ रहने लगे। करीब दस वर्ष पहले प्रभु की मौत के बाद रामसनेही भतीजे अरविंद के साथ रहने लगे थे। अरविंद शराब पीने का आदी था। पिछले कुछ समय से अरविंद शराब पीने के लिए चाचा से रुपये मांगता था।परेशान होकर रामसनेही करीब तीन वर्ष पहले घर से करीब 500 मीटर दूर विजय राठौर के घर के बाहर बनी झोंपड़ी में रहने लगे थे। शुक्रवार शाम करीब साढ़े छह बजे अरविंद ने चाचा से शराब के लिए रुपये मांगे। मना करने पर उसने पास पड़ी ईंट उठाकर रामसनेही के मुंह पर मार दी और भाग गया।उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर एसपी सिटी देवेंद्र कुमार और सीओ सदर शुभम वर्मा मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की फोटोग्राफी करने के साथ साक्ष्य जुटाए।बच्चों को पीटने पर चाचा करते थे विरोधग्रामीणों के अनुसार,अरविंद की शराब की लत के कारण उसकी पत्नी करीब आठ वर्ष पहले दो बच्चों को छोड़कर चली गई थी। वह आए दिन शराब के नशे में अपने बच्चों के साथ भी मारपीट करता था। बच्चों को बचाने पर अरविंद अपने चाचा से मारपीट पर उतारू हो जाता था। रामसनेही को वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी जिससे वह दोनों बच्चों का पालन-पोषण करते थे। अरविंद के दोनों बच्चे करीब एक माह से अपनी बुआ के घर रह रहे हैं।पुलिस को सूचना मिली थी कि हथौड़ा बुजुर्ग गांव निवासी रामसनेही की उनके सगे भतीजे अरविंद ने चेहरे पर वार कर हत्या कर दी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं।- देवेंद्र कुमार, एसपी सिटी